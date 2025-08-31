Bursa’dan İzmir’e Giden Kamyondan Kasalar Düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’dan İzmir yönünde ilerleyen bir kamyondan düşen sebze ve meyve kasaları, trafiği tehlikeli bir hale getirdi. Yolun açık olması ve sürücülerin dikkatli davranması sayesinde büyük bir kazadan kaçınıldı. Olay, Bursa-İzmir yolu üzerindeki Akçalar mevkiinde yaşandı.

KAMYONUN YÜKÜNÜN DÜŞMESİ

Alınan bilgilere göre, kamyon sürücüsü boş sebze ve meyve kasalarını yükleyip tarlaya doğru hareket etti. Ana yolda ilerlerken boş kasalar hızlandıkça arka taraftan uçmaya başladı. Sürücü sol şeritte devam ederken, kasalar bağlı olmadığı için bir bir yere düşmeye başladı. Düşen kasalar, arkasındaki araçların üzerine ve camlarına çarparak sektikten sonra diğer araçlara doğru fırladı.

BÜYÜK BİR FACİADAN KAÇIŞ

Olayı kaydeden otomobil sürücüsü, kendisini sağ şeride atarak soğukkanlılığını korudu. Bu hareketi sayesinde büyük bir kazanın önüne geçilmiş oldu.