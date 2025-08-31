Bursa, Domates Üretiminde Sorunlar Yaşıyor

FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜ EKİM ALANLARINI DARALTTI

Türkiye’de salçalık domates üretiminin yaklaşık yarısından fazlasının karşılandığı Bursa’nın Karacabey ilçesinde, geçen yıl yaşanan fiyat düşüklüğü bu sene ekim alanlarının azalmasına neden oldu. Geçen yıl salçalık domatesin tonu bin 500 liraya kadar düştüğünü ifade eden Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, bunun sonucunda çiftçilerin eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştığını belirtti. Düzen, “Şu anda serbest piyasada tonu 4 bin 500 ve 4 bin 800 bandında gidiyor. Geçen seneye göre 3 katını gördü. Fabrika teslim ise 4 bin 700 ila 4 bin 850 lira arasında seyrediyor” şeklinde konuştu.

DOMATES EKİMİNDE AZALMA YAŞANMAKTA

Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, Karacabey Ovası’nın Güney Marmara’nın en büyük ovası olduğunu ifade etti. Dönümbaşına domates ortalamasının 7 ton olduğunu belirten Düzen, üreticinin toplanan ürününde zarara uğradığını ve bu yıl 80-90 bin dekara kadar gerilediklerini anlattı. Güney Marmara’da Karacabey, Susurluk, Manyas ve Mustafa Kemalpaşa bölgelerinde toplamda 17 salça fabrikasının bulunduğunu kaydeden Düzen, “Bu fabrikaların bulunduğu alanda köylerle beraber geçen yıl 150 bin dekara yakın ekim vardı. Bu yıl 80-90 bin dekara geriledi” dedi.

ÇİFTÇİLER ZARARA UĞRAMAKTADIR

Düzen, tonaj olarak bakıldığında 1 milyon ton olan üretim miktarının 600 bin ton civarına düştüğünü, bu da 400 bin tonluk bir azalmaya denk geldiğini vurguladı. Ayrıca, bu yıl özellikle karpuz ekiminin arttığını ifade eden Düzen, “Mısırda ve diğer ürünlerde artış oldu. Domatesten kaçılmasının sebebi de tam burada. Fabrikalar taahhüt fiyatlarını açıklandığı dönemlerde düşük fiyatlar belirliyor” dedi. Kendisi bin dönümlük bir ekim yaptığını söyleyen Düzen, “Her ekimimde dönümün maliyeti 40 bin lira. Dönümden 7 ton aldığınızda, kilosunu 5 liradan satınca elinize geçecek para 35 bin lira. Dönüm başına 5 bin lira zarar ediyorsunuz. Cumhuriyet tarihinde çiftçiye gereken destek verilmedikçe bu tür sorunların birçok üründe sürekli yaşanacağını” sözlerine ekledi.