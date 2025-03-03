Bursa Elektrik Kesintisi ve UEDAŞ Listesi

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Bursa’da elektrik kesintisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklama, 4 Mart’ta çeşitli ilçelerde farklı sürelerde kesintiler yaşanacağını belirtiyor. Kesintilerin etkilediği ilçeler arasında Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve İnegöl gibi önemli bölgeler bulunuyor. Bu ilçelerin farklı noktalarında kısa süreli elektrik kesintileri meydana gelecek.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

Bursa’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kesintilerin detayları ve hangi mahallelerin etkileneceği hakkında bilgi sahibi olmak için UEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı bölümde yer alan “Bursa Elektrik Kesintisi” kısmına tıklayarak, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçebilirsiniz. Bu sayede bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.