Bursa Emniyeti, İzmir’den İstanbul’a Operasyon Düzenledi

BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONU

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’den İstanbul’a yasa dışı yollarla yabancı uyruklu şahısları taşıyan bir organizatöre karşı operasyon gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, 34 plakalı bir araçla yabancı uyruklu şahısların ücret karşılığında taşınacağı yönünde bir ihbar alan ekipler, 22 Ağustos Cuma günü saat 21.30 civarında İstanbul Otobanı Bursa gişelerinde aracı durdurdu. Araçta sürücü H.M. ile birlikte toplamda 5 yabancı uyruklu şahıs bulundu.

Gerçekleştirilen incelemelerde şahıslardan birinin kimliksiz ve yasal kalış hakkının bulunmadığı, diğer 4 kişinin ise farklı illere kayıtlı geçici koruma kimlik belgesine sahip olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu şahıslar, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yabancı uyruklu şahısların, İzmir’den İstanbul’a ulaşmak için sürücü H.M.’ye toplamda 8 bin lira ödeyecekleri öğrenildi.

GÖZALTILAR VE ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alınan araç sahibi ve sürücü H.M., hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte adli makamlara sevk edildi. Bu operasyon, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.