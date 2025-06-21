Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Yalova’da Sınav Başladı

SINAVDA YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Bursa Uludağ Üniversitesi gibi sınavın yapılacağı okulların önünde büyük bir yoğunluk oluştu. Sınava katılacak adayların kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salona alım işlemleri gerçekleştirildi. Sınavın başlamasıyla birlikte aileler, okul önlerinde Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ederken, öğrencilerin heyecanı gözlemlendi.

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi’nde sınava girecek adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya yönlendirildi. Katılımcılara üst araması yapıldı ve belirlenen salonlara yönlendirildi. Dışarıda kalan adayların yakınları kalabalık oluşturdu.

ÇANAKKALE’DE TRAFİK EKİPLERİ DEVREDE

Çanakkale’de, öğrenciler ve aileleri sabah saatlerinden itibaren YKS’nin ilk oturumu için sınav merkezlerine akın etti. Kimlik kontrollerinin ardından adaylar salonlarına alındı. Sınava geç kalan bazı öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine bağlı motosikletli ekipler tarafından sınav merkezlerine yetiştirildi.

KÜTAHYA’DA POLİS DESTEK OLDU

Kütahya’da sınava katılacak adaylar kontrollerinin ardından salonlara alındı. Bazı aileler, çocukları için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne gelen bir öğrenci, kimliğini kaybettiğini fark etti. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine bağlı ekipler, öğrenciye geçici kimlik belgesi çıkarması için İl Nüfus Müdürlüğüne götürdü. Polis ekipleri, sınav başlamadan kısa bir süre önce öğrenciyi okula yetiştirdi.

YALOVA’DA KATILIMCI SAYISI YÜKSEK

Yalova’da, sınava girecek öğrenciler aileleriyle okulların önüne geldi. Güvenlik kontrollerinin ardından adaylar salonlara alındı. Kentteki oturumda 8 bin 300 adayın katılması bekleniyor. Yarın yapılacak Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise 7 bin 300 adayın girmesi planlanıyor.