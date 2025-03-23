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Bursa Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

İNEGÖL’DE GÜNDÜZ YANGINı FARK EDİLDİ

Yangın, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 03.30 sıralarında patlak verdi. Yangın, Metal Sanayi Sitesi 23. Sokak’ta bulunan hurda malzeme işleyen tesiste gerçekleşti.

VATANDAŞLAR İHBAREDİ

Geri dönüşüm malzemelerinden çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangını kısa bir süre içerisinde kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda iş yerinde belirli bir hasar meydana geldi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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