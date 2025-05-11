Bursa Hayvanat Bahçesi, EAZA Üyesi

BURSA HAYVANAT BAHÇESİ’NDE HAYVANLARA DOĞAL YAŞAM ALANI SUNULUYOR

Bursa Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine tam üye olarak, 206 bin 600 metrekarelik bir alanda birçok farklı türü barındırıyor. Osmangazi ilçesinin Soğanlı mevkisinde yer alan tesis, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturuyor. Bu büyük alanda aslan, kaplan, leopar, sırtlan, akbaba gibi yırtıcıların yanı sıra lemur, geyik, kuzu ve keçi gibi diğer çok sayıda memeli, sürüngen ve kuş türü bulunuyor. Hayvanat bahçesi, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

ANNE VE YAVRULARA ÖZENLE BAKILIYOR

Hayvanat bahçesi, 150 türden 1112 hayvana ev sahipliği yaparken, bakıcılar hayvanların doğum süreçlerinde annelere ve yavrulara özenle bakıyor. Üç ana gruba ayrılan türler olan kanatlılar, memeliler ve sürüngenlerde gebelik ve doğum süreçleri farklılık gösteriyor. Memeli ve sürüngenler, yavrularını normal yaşamlarına dönecek şekilde dünyaya getirirken, kanatlılar kuluçka süresinin ardından yavru yumurtadan çıkar çıkmaz zarar görmemeleri için ayrı bölümlere alınıyor. Bakıcılar, yavrular belli bir olgunluğa ulaştığında annelerinin veya sürülerinin yanına dönmesini sağlıyor.

BURSA HAYVANAT BAHÇESİ’NDE BAKICI OLARAK GÖREV YAPANLARIN ANLATTIKLARI

Bursa Hayvanat Bahçesinde bakıcılık yapan 45 yaşındaki Bünyamin Koşan, “Bakıcılar rotasyonla çalışıyor. Ben de 12 sene boyunca neredeyse tüm birimlerde görev aldım.” diyor. Yavruların insanların ilgisini daha fazla çektiğini belirten Koşan, “Çok türde hayvanda anneyi ve doğumunu gördük. Biz onlara ilgi gösterdikçe onlar da yavrularına ilgi gösteriyor.” şeklinde konuşuyor.

Karantina bölümünde çalışan bakıcı Arif Ardıç ise yaralı hayvanların bakımını yaptıklarını ve yeni gelen hayvanların kontrol sürelerini burada geçirdiğini ifade ediyor. Ardıç, bakıcılar olarak anne ve yavrulara özenle baktıklarını belirterek, “Dışarıdan gelen yavrular da oluyor. Bunların beslemesini özel mamalarla yapıyor, bir anne baba gibi davranmaya çalışıyoruz.” diyor.