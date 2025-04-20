Bursa İ.e.m. Bölge T.d.s. Kullanıyor

YAPAY ZEKA DESTEKLİ HIZ TESPİT SİSTEMİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ile iş birliği yaparak geliştirilmiş yapay zeka destekli hız tespit sistemini kullanıyor. Bu sistem, operatör olmadan çalışabiliyor ve araçların hızını, fotoğraflarını ve geçiş zamanını PolNet ağına gönderiyor. Böylece, hız ihlali tespit edilen araçlarla ilgili veriler anında trafik ekiplerine ulaşabiliyor.

HIZDEN KAYNAKLI KAZALARIN ÖNLENMESİ

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun sorumluluk alanlarında, özellikle trafik kazalarının sık yaşandığı noktalarda hızdan kaynaklı kazaların azaltılması amacıyla radar denetimlerini sürdürüyor. Yerli ve milli hız tespit cihazıyla yapılan bu denetimler, tüm hava koşullarında, gece ve gündüz sürekli olarak devam ediyor.