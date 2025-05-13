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Bursa İl Jandarma Denetimi Gerçekleştirildi

BURSA’DA GÜVENLİK DENETİMİ

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, trafik jandarma timleri aracılığıyla “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi” adı altında il genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bu uygulama kapsamında 62 metruk bina, 313 okul çevresi ve 114 park ile bahçe muhtemel risk unsurlarına karşı kontrol edildi. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda, çocukların güvenliği ön planda tutuldu.

ARAÇ VE KİMLİK KONTROLLERİ

Denetim sırasında 221 araç kontrol edildi. Kurallara aykırı hareket eden 2 araca toplamda 2 bin 944 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 865 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı, çocuk ve gençlerin huzur ile güvenliği için benzer denetimlerin ara vermeden devam edeceğini açıkladı.

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