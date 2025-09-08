Bursa İl Müftülüğü, Uçurtma Uçurdu

BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Bursa İl Müftülüğü’nün tiyatro ekibi, Filistin’de yaşanan İsrail soykırımına dikkat çekmek amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, 15 metre uzunluğunda, üzerinde Filistin ve Türkiye sembollerinin yer aldığı dev bir uçurtma gökyüzüne bırakıldı. Uçurtmanın göklerde süzülmesiyle birlikte parkta bulunan tüm vatandaşlar alkışlarıyla bu anlamlı eyleme destek verdi.

UÇURTMANIN ANLAMINI AÇIKLADI

Bursa İl Müftülüğü Kültür Sanat tiyatro ekibi, bu anlamlı etkinlikle İsrail’in Filistin halkına yapmış olduğu soykırıma dikkat çekmeyi hedefledi. Hüdavendigar Kent Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlik, binlerce kişi tarafından izlendi. Uçurtmanın üzerindeki Türk bayrağı ve Filistin haritası, vatandaşların ilgisini çekti. Uçurtmanın özgürlüğü simgelediğini ifade eden Muhammet Meral, “Ekibimizle birlikte Filistin’deki soykırıma dikkat çekmek için dev bir uçurtma yaptık. Üzerinde sembollerimiz var. Gözleri karpuz yaptık. Burun kısmında Filistin’in işgal edilmemiş hali var. Yanaklarında gülücükler var. Dünyada mazlum kardeşlerimizin gülümsemesi ve özgür olmasının bizler sayesinde olacağını umut ediyoruz” dedi.