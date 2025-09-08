Haberler

Bursa İl Müftülüğü, Uçurtma Uçurdu

Bursa İl Müftülüğü’nün tiyatro ekibi, Filistin’de yaşanan İsrail soykırımına dikkat çekmek amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, 15 metre uzunluğunda, üzerinde Filistin ve Türkiye sembollerinin yer aldığı dev bir uçurtma gökyüzüne bırakıldı. Uçurtmanın göklerde süzülmesiyle birlikte parkta bulunan tüm vatandaşlar alkışlarıyla bu anlamlı eyleme destek verdi.

Bursa İl Müftülüğü Kültür Sanat tiyatro ekibi, bu anlamlı etkinlikle İsrail’in Filistin halkına yapmış olduğu soykırıma dikkat çekmeyi hedefledi. Hüdavendigar Kent Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlik, binlerce kişi tarafından izlendi. Uçurtmanın üzerindeki Türk bayrağı ve Filistin haritası, vatandaşların ilgisini çekti. Uçurtmanın özgürlüğü simgelediğini ifade eden Muhammet Meral, “Ekibimizle birlikte Filistin’deki soykırıma dikkat çekmek için dev bir uçurtma yaptık. Üzerinde sembollerimiz var. Gözleri karpuz yaptık. Burun kısmında Filistin’in işgal edilmemiş hali var. Yanaklarında gülücükler var. Dünyada mazlum kardeşlerimizin gülümsemesi ve özgür olmasının bizler sayesinde olacağını umut ediyoruz” dedi.

8 Eylül Özel Olaylarla Dolu

8 Eylül, dünya tarihinde pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmış bir gün. Bu tarihler, hem zorlu dönemlerin başlangıcını hem de umut verici gelişmeleri müjdelemiştir.
Alıçta Hasat Başladı, Kilogram 200 TL

Hatay'ın Belen ilçesinde, yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşanan alıç hasadı başladı. Alıcın kilogram fiyatı 200 TL olarak belirlendi. Hasat Eylül sonuna kadar devam edecek.

