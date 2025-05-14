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Bursa İnegöl’de Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA SONRASI YARALININ DAVRANIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir kazada elektrikli bisikletin sürücüsü yaralanıyor. Otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü, şoka girmesiyle birlikte ambulansa binmeyi reddediyor. Olay, İnegöl OSB Havaalanı Caddesi’nde gerçekleşiyor. Samet Y. (28) yönetimindeki 34 BKS 425 plakalı otomobil, caddeye aniden çıkan Erdal O. (48) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Erdal O. yaralanıyor.

YARALI AMBULANSA BİNMEYİ REDDEDİYOR

Başından darbe alan yaralı, şoka giriyor. Kanlar içinde kalan Erdal O., parçalanan elektrikli bisikletini toplamaya çalışıyor. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekiplerine hastaneye gitmek istemediğini belirtiyor. Yaralı, bisikletini bırakmamaya çalışırken, polis ve acil sağlık ekipleri onu ikna etmek için çaba sarf ediyor. Bu süreç yaklaşık 15 dakika sürüyor. Sonunda yaralı, ambulansa bindirilerek İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılıyor. Bunun yanında polis, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıyor.

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