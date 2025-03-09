Bursa İnegöl’de Borç Kavgası: 3 Yaralı

KAVGA VE YARALANMALAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde borç-alacak meselesi yüzünden meydana gelen iki ayrı kavgada iki kardeş bıçakla, kuzenleri ise çekiçle yaralanıyor. Olay sırasında yaralıların yakınlarının, şüphelinin evini bastığı esnada tüfekle havaya ateş açtıkları anlar kameraya yansıyor.

TARTIŞMA VE KAVGA

İnegöl’ün Hocaköy Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında inşaat ustası olan Abbas U. (61) ile inşaat firması sahipleri Yunus D. (36) ve kardeşi Fatih D. (32) arasında borç-alacak nedeniyle bir tartışma başlıyor. Tartışma, bir anda kavgaya dönüşüyor; Abbas U., elindeki bıçakla iki kardeşi yaralıyor. Kavganın ardından Abbas U. olay yerinden ayrılınca, yaralılar özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Yaralı iki kardeş, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu ediliyor.

Yaralıların yakınları, Abbas U.’nun Bilican Sokak’taki evini bastıklarında öfkeli bir kalabalık oluşturuyor. Kalabalık, evin camlarını taşlarla kırarken, dışarı çıkan Abbas U., yaralı kardeşlerin kuzeni İbrahim D.’yi (28) başından çekiçle yaralıyor. Yaralı İbrahim D. de özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne taşınıyor.

Abbas U., daha sonra evinden aldığı tüfekle havaya ateş açıyor. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderiliyor. Polis ekipleri, kalabalığı zor da olsa dağıtmayı başarıyor. Abbas U. gözaltına alınırken, tüfeğe de el konuluyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.