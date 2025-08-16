Bursa İnegöl’de Kaza Oldu; Yaralı

İNEGÖL’DE KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı olayda, 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi’nde, Kalender Caddesi ile 7. Mobilya sokağının kesiştiği kontrolsüz kavşakta gerçekleşti. Abdullah K. (43) yönetimindeki 16 ALU 599 plakalı hafif ticari araç, 7. sokaktan gelen Günay Ö. (37) yönetimindeki 16 BBL 610 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ÇARPISMA SONUCU ARAÇ ALEYHİNE DİREĞE ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yakınlardaki bir aydınlatma direğine çarptı. Bu kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay yerine sevk edilen ambulans ile yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.