Haberler

Bursa İnegöl’de Motosiklet Otomobille Çarpıştı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, saat 14.00 sularında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak’ta gerçekleşti. Park halindeki bir otomobil, sürücüsü Turgay Ş. (23) tarafından yola çıktıktan sonra motosikletle çarpıştı. Motosiklet, Ahmed E. (23) idaresindeki 16 MC 0306 plakalı araç ile çarpıştı ve bu çarpışmanın sonucunda motosikletten düşen sürücü yaralandı.

YARALIYA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Kaza sırasında çevredeki vatandaşlar yaralıya hemen yardım etmeye başladı. Hastaneye gitmeden önce, yaralının başının altına halı konulmasının yanı sıra, o esnada alışveriş yapan sağlık görevlisi Celal B. yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hızlı Giden Araç Bariyerlere Çarptı

Avcılar'da E-5 yan yolda aşırı hız yapan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek İETT otobüsüne çarptı. Kazada iki kişi yaralandı ve otomobil severely damaged oldu.
Haberler

Edirne’de Kopan Teker Kazası: Sürücü Yaralı

Edirne'nin Havsa karayolunda tekeri kopan bir traktör devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralanırken, olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.