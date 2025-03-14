Bursa İnegöl’de Motosiklet Otomobille Çarpıştı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, saat 14.00 sularında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak’ta gerçekleşti. Park halindeki bir otomobil, sürücüsü Turgay Ş. (23) tarafından yola çıktıktan sonra motosikletle çarpıştı. Motosiklet, Ahmed E. (23) idaresindeki 16 MC 0306 plakalı araç ile çarpıştı ve bu çarpışmanın sonucunda motosikletten düşen sürücü yaralandı.

YARALIYA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Kaza sırasında çevredeki vatandaşlar yaralıya hemen yardım etmeye başladı. Hastaneye gitmeden önce, yaralının başının altına halı konulmasının yanı sıra, o esnada alışveriş yapan sağlık görevlisi Celal B. yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.