Bursa İnegöl’de Otomobil Yandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sabah saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde bir kaza gerçekleşti. Bu kaza esnasında, İnegöl yönüne doğru hareket eden bir otomobil, arkadan traktöre çarparak ciddi bir yangın çıkardı.

KAZANIN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

Ayşegül S. (38) yönetimindeki 16 BDR 857 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Tuncay Ç. (63) yönetimindeki 16 KNP 70 plakalı çekirdek yüklü traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör römorkundaki çekirdekler yola dağıldı ve aracın alev almasına neden oldu. Sürücü kadın ile onun yanındaki kızı Ravza T. (13) kendi çabalarıyla araçtan çıktılar, fakat ikisi de yaralandı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE İNCELEME

Kaza yeri, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Ancak kaza ve yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak meydana gelen durumlar üzerinde inceleme çalışmaları başlatıldı.