Bursa İnegöl’de Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Haydar S. yönetimindeki 54 B 0314 plakalı otomobil, Hasanpaşa mevkisinde Alaa Elddin M. (38) tarafından sürülen 16 MC 3329 plakalı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE YOLCU YARALANDI

Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Visam N. (32) ile Muhammed N. (6) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine taşıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi edindi.