Bursa İnegöl’de Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Uyuşturucu Tüccarı Suçüstü Yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde oldukça fazla miktarda uyuşturucu madde bulundu. İnegöl Jandarma komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Merkez Karakol komutanlığının ekipleri, Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde birinin uyuşturucu satışı yaptığına dair bilgiye ulaştılar.

Şüpheli Takibe Alındı

Ekipler, Oğuzhan A. (25) isimli şüpheliyi gözetlemeye aldılar. Bu takip esnasında, şüpheli ekiplerce yakalandı. Jandarma ekipleri, şahsın üzerinde yaptıkları aramada 63 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen Oğuzhan A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.