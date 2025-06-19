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Bursa İnegöl’de Yangın Söndürüldü

İNEGÖL’DE GAZI TUTAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bursa-Ankara kara yolu üzerinde bulunan tesiste çıkan alevlerin hızla büyümesi, durumu kritik hale getirdi.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Olayın hemen ardından, yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Yoğun bir mücadeleyle alevlerin kontrol altına alınması sağlandı. Ancak, yapılan çalışmalar sonrasında tesiste belli ölçüde hasar oluştu.

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