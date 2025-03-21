Bursa İş Dünyası Yeni Ekonomiye Hazırlanıyor

İŞ DÜNYASININ KÜRESEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel sermaye yapısındaki değişikliklere dikkat çekerek “İş dünyası olarak bu süreci iyi okumalıyız” ifadesini kullandı. Burkay, belirledikleri vizyon ve projelerle Bursa’yı yeni ekonomiye hazırladıklarını, ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ mottosunun artık bir iddia değil, bir gerçek haline geldiğini dile getirdi. Bursa iş dünyasının ortak aklını temsil eden BTSO Sektör Konseyleri’nin Başkanları, Bursa Business School’da toplandı. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliği yaptı. Ayrıca, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, kamu kurumlarının il müdürleri ve akademisyenler de katıldı.

BTSO’NUN GÜCÜ VE HEDEFLERİ

Toplantının açılışında, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Odanın 70 meslek komitesi ve 155 meclis üyesi ile Bursa iş dünyasının dinamiklerini temsil eden bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. 2013 yılında sektör konseylerini oluşturarak iş dünyasının akıl ve tecrübesini akademi ve kamu kurumları ile buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Burkay, “Sektör konseylerimiz, ‘triple helix’ olarak adlandırılan bu üçlü yapıyı bir araya getiren önemli platformlar haline geldi. 22 sektör konseyimizle birlikte hem sektörel hem de bölgesel yol haritalarımızı hazırlamaya yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ İŞ MODELİ HAZIRLIKLARI

BTSO’da yönetime geldikleri günden itibaren konseylerin ortaya çıkardığı stratejik yol haritalarını uygulama gayretinde olduklarını dile getiren Başkan Burkay, Bursa Business School, TEKNOSAB, GUHEM, BUTEKOM ve TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu gibi projelerin sektör konseyleri tarafından ortaya konduğunun altını çizdi. Bu projelerin Bursa’nın dönüşümündeki temel unsurlar olduğunu vurgulayan Burkay, “Bunları birlikte hayata geçiriyoruz. Bugün ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ mottosunun bir gerçek olduğunu görebiliyoruz. E-Ticaret, Dijitalleşme, Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri ile Perakende Ticaret Konseylerimiz, tarihi çarşı ve hanlar bölgesindeki 8 bin işletmemizi dijital dönüşüme hazırlıyor. Yeni iş modellerine üyelerimizi hazırlamazsak görevimizi yerine getiremeyiz” ifadelerini kullandı.

SEKTÖREL İŞBİRLİKLERİN GÜÇLENMESİ

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Odanın hedefinin Bursa’nın ekonomik gücünü daha ileriye taşımak olduğunu belirtti. Bu amaç doğrultusunda konseylerin kritik bir rol üstlendiğini belirten Uğur, “Konseylerimiz, Meslek Komitelerimizle birlikte Odamızın en büyük gücünü oluşturuyor. Toplantılarımız sektörlerin sorunlarını ele almak ve çözümler üretmek için önemli bir platform sunuyor. Bursa, Türkiye ekonomisinin kalbidir ve burada bulunan herkes bu kalbin atmasını sağlayan en önemli aktörlerdir. Şehrimiz için daha güzel bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE-İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite ve iş dünyası arasındaki işbirliklerini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu çerçevede BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın da yer aldığı Üniversite Danışma Kurulu’nu oluşturduklarını ifade eden Rektör Çağlar, Bursa üniversiteleri büyüdükçe Bursa ve Türkiye’nin de büyüyeceğini vurguladı. Toplantının açılış konuşmalarının ardından, BESFİN CEO’su Ferda Besli’nin moderatörlüğünde çalıştay gerçekleştirildi.

BURSANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİ

Bursa’nın 2023 yılı GSYH’sinin 1,4 trilyon TL olarak kaydedildiğini ifade eden Besli, kentin Türkiye’nin toplam GSYH’sinden aldığı payın son 5 yılda 30 baz puan gerilediğini belirtti. Bursa, 2023 yılında yüzde 3,95’lik payla İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nin ardından 5’inci sırada yer alıyor. Besli, “Bursa’nın Türkiye’nin toplam GSYH içindeki payı son 5 yılda yüzde 4,25’ten 3,95’e düştü. Sektör bazında imalat sanayindeki düşüş dikkat çekiyor. 2018-2023 döneminde imalat sanayi payı 8,33’ten 7,32’ye geriledi. İhracat yüzde 11 artarken, ithalat yüzde 33 arttı. Bu durum yerel ekonominin sürdürülebilirliği açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor” dedi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Konsey Başkanları ve Başkan Yardımcıları sektörlerine dair görüş ve önerilerini paylaştı.