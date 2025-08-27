Bursa Işıklar JANDARMA ASTSUBAY Meslek Yüksekokulu Töreni Yapıldı

BURSADA MEZUNİYET TÖRENİ HEYECANI

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı’nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 781 öğrenci için düzenlenen mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Okul kampüsünde, mezunlar için düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, mezun olan askerlerin okuduğu şiirlerin ardından, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı’nın katıldığı törende yaptıkları konuşmalar ekrana yansıtıldı.

MEZUNLARIN AİLELERİNE TEŞEKKÜR

Okul Komutanı Jandarma Albay Osman Delen, törendeki konuşmasında Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun mezunlarını, jandarma teşkilatının saflarına katmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Delen, mezun olan astsubayların ailelerine şöyle hitap etti: “Üzerlerine titrediğiniz özenle ve zorluklarla yetiştirdiğiniz ciğerparelerinizi bizlere teslim ettiniz. Hepimizin iftiharı olan bu gözü pek, gönlü tok gençler sizlerin fedakarlıkları ve sabrı sayesinde karşımızdadır.” Delen, mezun olan genç astsubayları yetiştiren öğretmenlere de teşekkür etti ve “Bugün burada mezuniyet heyecanı yaşayan bu güzide topluluk sizlerin eseridir. Büyük fedakarlıklarla yetiştirdiğiniz bu öğrenciler sizleri daima örnek alarak ömürleri boyunca siz değerli öğretmenlerine minnet ve saygı duyacaklardır.” dedi.

ASLI GÖREVDE YURTTAŞA HİZMET

Mezun olan genç astsubaylara, ülkeye sonsuz sadakatle yılmadan ve yorulmadan çalışma öğüdünde bulunan Delen, şöyle devam etti: “Görevlerin yerine getirilmesinde sürekli gelişimi, şeffaflığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi hizmet standartlarına uymayı esas alınız.” Delen, görev başında halkın günlük yaşamını kolaylaştırmanın önemine değinerek, “Tüm eylem ve işlemlerinizde hukuk, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkelerinden ayrılmayınız.” ifadesinde bulundu. Eğitimin sonunda, karşılaşacakları zorluklarda usanç ve yılgınlık göstermemeleri gerektiğini yineledi.

MEZUNLARDAN ANLAMLI KONUŞMA

Törende mezunlar adına Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Furkan Yüksel de bir konuşma yaptı. Daha sonra, eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi. Tören Jandarma Marşı’nın okunması ve Bursa İl Müftü Vekili Nurullah Koçhan tarafından yapılan uğurlama duasıyla sona erdi.