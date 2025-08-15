Bursa-İstanbul Seferleri İptal Oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları yüzünden Bursa-İstanbul ve Yalova arasında gerçekleştirilecek olan 10 deniz otobüsü seferinin iptal olduğunu açıkladı. “Bursa-İstanbul seferleri iptal mi?” sorusuna yanıt, BUDO’nun resmi internet sitesinde yer alan duyuru ile kesinleşti. Güney Marmara bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve dalgalar, deniz ulaşımının geçici olarak durmasına neden oldu.

DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa ile İstanbul ve Yalova arasında işletilen deniz otobüslerinin 10 seferinin olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini belirtti. Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, aşağıdaki seferler iptal edildi:

– Saat 14.00’teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

– Saat 14.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

– Saat 14.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

– Saat 15.55’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

– Saat 16.00’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

– Saat 17.45’teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

– Saat 17.45’teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

– Saat 19.00’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

– Saat 20.15’teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

– Saat 20.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

Bu iptaller, yolcuların seyahat programlarını etkileme potansiyeli taşıyor.