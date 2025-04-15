Bursa-Kalite Birliği Derneği, Proje Tanıtımı Yaptı

BURSA KALİTE BİRLİĞİ DERNEĞİ’NDEN ‘MİLLİ SES VER’ PROJESİ TANITIMI

Bursa-Kalite Birliği Derneği (KALBİR), ‘Milli Ses Ver’ projesinin tanıtımına yönelik bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Ramada Çekirge Termal Otel’de düzenlenerek, basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. KALBİR Başkanı Mustafa Karaman, projenin içeriğini aktardığı konuşmasında, kaliteyi savunan bir sivil toplum kuruluşu olarak tüm Türkiye’ye seslendiklerini ifade etti. Karaman, “Siyasetin ve ticaretin dışında, gelir getirici faaliyet icra etmeyen, bağış kabul etmeyen, tamamıyla temiz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Türkiye sevdasıyla, Türk milletinin refahıyla ve Türk sanayisinin lider olması noktasında bir proje oluşturduk.” dedi. KALBİR, milli belgelendirme sisteminin önemine dikkat çekerek, “Milli belgelendirme sistemine geçmek zorundayız. Yerli ürün tercih edilmeli, yerli üretim desteklenmeli ve milli kuruluş olan TSE tercih edilmelidir.” şeklinde çağrı yaptı.

BURSA’NIN KALİTE VİZYONU

Markalaşma ve nitelikli üretimin önemine de değinen Mustafa Karaman, Bursa’nın kaliteyi temsil eden bir şehir olduğunu vurguladı. Konuşmasında, “Tüm Türkiye’nin bu vizyon çerçevesinde Bursa’nın örnek alınmasını bir kez daha istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, kaliteli ürün ve hizmetin kaliteli insanla mümkün olduğunu belirten Karaman, ilköğretim okullarında ‘Kalite Dersi’nin zorunlu olarak okutulması gerektiğini de aktardı. “Kalite ahlaktır. Çocuklarımıza küçük yaşta kaliteli ürünü, temiz kaliteyi öğretmediğimiz sürece geleceğin parlak olacağına inanmıyorum.” dedi.

TSE NEDEN DESTEKLENMELİ?

KALBİR Başkan Vekili Prof. Dr. Erkan Işığıçok, ‘Milli Ses Ver’ projesinin içeriğini yıllardır gündemde tuttuklarını belirterek, sanayicilerin kurumsallaşması gerektiğini vurguladı. “Yapılan çalışmalarda Türkiye’de yalnızca 4 firmanın yüz yaşının üzerinde olduğunu gördük. Markalaşmanın sağlanması için sanayicilerin desteklenmesi gerekiyor.” dedi. TSE’nin milli bir kurum olarak desteklenmesi gerektiğini ifade eden Işığıçok, yıllık ortalama 5 milyar dolar civarında kaynakların yurtdışına gittiğine dikkat çekti.

KALİTE BİRİNCİL DEĞERDİR

Konuşmaların ardından, KALBİR Yönetim Kurulu üyeleri, TSE Bursa Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev’e ‘Milli Duruş Beratı’ takdim etti. Mehmet Hüsrev, KALBİR’in kaliteye olan katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Hüsrev, “Büyük ülkeler markalaştıkları ölçüde büyürler. Yerli ve milli markalar, standartlardan ve kaliteden geçer. Güçlü bir ülke olmak hepimizin elinde.” dedi.