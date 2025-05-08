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Bursa Kent Konseyi Tavla Turnuvası Düzenledi

ENGELLİLER MECLİSİNDEN TAVLA TURNUVASI

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, “Zarlar eşitlik için atılıyor” temasıyla tavla turnuvası gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlendi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Samet Şahin’in ilk zar atmasıyla başladı. Turnuva, katılımcılar arasında dayanışma duyguları oluşturdu ve renkli görüntülere sahne oldu.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE SOSYALLEŞME

Engelliler Meclisi Başkanı Samet Şahin, Bursa Kent Konseyi’nin bütüncül yaşamı benimsediğini dile getirdi. Gerçekleştirilen tavla turnuvası ile hem engelli hem de engelsiz bireylerin sosyalleşmesi ve toplum içinde birlikte var olmaları hedefleniyor. Şahin, her zaman olduğu gibi dostluğun kazanacağına vurgu yaparak, turnuvaya katılan tüm bireylere başarılar diledi. İki gün sürecek olan etkinliğin, birlik ve beraberlik için önemli bir adım olduğu ifade edildi.

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