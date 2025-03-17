Bursa Kestel’de İki Araç Kazası: 4 Yaralı

KAZA ANI VE YARALILAR

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonuç olarak dört kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 18.00 civarında Vanimehmet Mahallesi’nde, 124. Sokak ve Orhangazi Caddesi’nin kesişim noktasında gerçekleşti. E.E. yönetimindeki 75 BD 239 plakalı otomobil ile M.S.B. yönetimindeki 16 ARM 427 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILARA MÜDAHALE

Çarpışmanın etkisiyle M.S.B. idaresindeki otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı olan dört kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kaza ile ilgili olarak araştırma başlatıldı.