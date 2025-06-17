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Bursa Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE TARİH

Bursa Koruma Kurulu Başkanlığı, 2025 yılına ait 2. olağan toplantısını Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede’nin başkanlığında, Koruma Kurulu üyelerinin katılımıyla Bursa Hakimevi toplantı salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda, 21 Mart 2025 ile 10 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Koruma Kurulu faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, koruma kuruluna başvuran hükümlülerin taleplerinin incelenmesi ve 2025 yılının önümüzdeki üç ayında yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında gündem maddeleri görüşüldü.

EL SANATLARI KURSUNDAN ESERLER

Toplantının sonunda, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede, kurul üyelerine, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen el sanatları kursunda suça sürüklenen çocuklar ve kamu yararına çalışan yükümlülerin ürettiği Türk Bayrağı motifli filografi eserlerinden hediyeler takdim etti.

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