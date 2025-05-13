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Bursa Merkezli 4 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Gözaltı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Bursa merkezli 4 ilde kendilerini “avukat” olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına karşı düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına gelen “Hakkınızda açılacak dava var, 0539 numara ile irtibata geçin” içerikli mesajlar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mesajları alan vatandaşların belirtilen numaraları aramasıyla kendilerini “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıtan dolandırıcıların, bu kişilerden güven sağladığı ve çeşitli gerekçelerle şüpheli hesaplara para göndermelerini sağladığı belirlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan projeli çalışma neticesinde, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda aralarında 7 “Atıcı” pozisyonundaki şahsın da bulunduğu toplam 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte birçok dijital materyal, banka kartları ve dolandırıcılıkta kullanılacağı değerlendirilen büyük miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.

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