Bursa Merkezli Operasyonda 18 Tutuklama Yapıldı

BURSA MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonu, 25 ilde eş zamanlı bir şekilde 33 farklı adreste yapıldı. Bu operasyonda, ‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçları çerçevesinde harekete geçildi. Yapılan çalışmalarda 18 kişi tutuklanırken, 20 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık suçuna dair bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda şüpheli kişilerin dolandırıcılık gerçekleştirdiği ve birçok şirkete aracılık yaptıkları belirli oldu. Bu süreçte, vatandaşların mağduriyetine yol açan pek çok yüklü miktarda para transferinin de söz konusu olduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

27 Mayıs 2025 tarihinde Bursa’nın yanı sıra Adana, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu baskınlarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 38 şüpheli şahsı tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

DEVAM EDEN İŞLEMLER

Şu anda, tutuklanan 18 kişi dışında, cezaevinde bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürdürüyor. Ayrıca, ‘Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçu kapsamında, şüpheli şahıs ve şirketlerin birçok banka hesaplarına ve şüpheli iki kişiye ait iki araca da el konuldu.