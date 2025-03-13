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Bursa Metroda İki Yolcu Arasında Kavga

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’da metro ile seyahat eden iki yolcu arasında gerçekleşen bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor. Taraflardan birinin diğerine tekme atıp, küfür ettiği anlar kameraya yansıdı. Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Sırameşeler mevkiinde metroya binen iki vatandaş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü bir tartışma başlıyor.

TARTIŞMA VE KAVGA ANLARI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflardan biri, karşısındaki kişiye tekme atıp ağır ifadeler kullanıyor. O anlar, bir vatandaşın kamerasına yansırken, öfkeli tarafları sakinleştirmek için çevredeki diğer yolcular müdahale ediyor.

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