Bursa Metrosunda Çiftler Arasında Kavga

BURSA METROSU’NDA YER KAVGASI

Bursa’da metroda yer kavgası yaşandı, bir çiftin bu duruma tepkisi olayın büyümesine neden oldu. Bayram gezmesine çıktıkları anlaşılan evli iki çift, metroda yer vermeme konusunda tartışmaya başladı.

EŞLER ARASINDA GERGİNLİK

Olay sırasında eşlerden biri, diğer kadına “süslenmiş gelmiş buraya” ifadesini kullanınca, gerilim bir anda tırmandı. Bu sözlerin ardından, kadının eşi öfkelenerek “sana ne benim karımın süsünden” diyerek karşı tarafa doğru yöneldi.

Metroda bulunan diğer yolcular olaya müdahale ederek, yaşanan gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Küçük çocukların da bulunduğu ortamda, kavganın görüntüleri sosyal medya üzerinden yayılarak tepki topladı.