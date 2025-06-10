Bursa Metrosunda Kavga Yaşandı

YER KAVGASI METRODA GÜNDEME OTURDU

Dün öğle saatlerinde Bursa metrosunda iki evli çift arasında çıkan yer kavgası dikkat çekti. Bayram gezintisine çıkan iki ayrı çift, metroda yer vermek istemedikleri için bir tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, eşlerden biri diğer kadına “süslenmiş gelmiş buraya” diyerek ortamı gerginleştirdi.

KAVGA BÜYÜMEDEN ÖNLENDİ

Bu sözler, öfkeye neden oldu ve kadının eşi “sana ne benim karımın süsünden” diyerek karşı tarafa doğru yürüdü. Ancak metrodaki diğer yolcuların anında müdahalesi ile kavga büyümeden durduruldu. Olay anında metroda bulunan küçük çocuklar da durumu panikle izledi. Yaşanan kavganın görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki aldı.