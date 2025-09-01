Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Filoya Katıldı

ATMACA, FİLOYA KATILDI

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı aşmak amacıyla hareket eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu’na katıldı. Uğurlama töreni, Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlendi. Burada konuşan İl Başkanı Hamza Gürsel, halkın gösterdiği desteğe duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu sözleri aktardı: “Hepsinden Allah razı olsun. Milletimiz, hangi kapıyı çalsak büyük bir fedakarlıkla maddi ve manevi her türlü desteğini esirgemedi. Çok sınırlı sayıda katılımla da olsa, inşallah bu filoda biz de yerimizi alıyoruz.”

DÜNYADAN DESTEK

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen bu filoya, birçok ülkeden çok sayıda aktivist, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi destek veriyor. Milletvekili Mehmet Atmaca, filoda yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken, yaşanan zulme dikkat çekip şunları söyledi: “Yaşadığımız tarih içerisinde, dünya tarihinde görülmüş en ağır zulümlerden biriyle karşı karşıyayız. Bugün yaşananlara herkes şahit. Herkes benim kadar üzgün ve çaresiz. Biz, toplumları temsilen oraya ulaşmak ve bu ablukayı kırmak için yola çıktık. Eminim ki hepiniz benimle gelmek isterdiniz. Biz, dualarınızla orada etkili olacağımıza inanıyoruz.”

DUALARLA YOLA ÇIKTI

Konuşmaların ardından yapılan dualarla uğurlanan Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, sevenleriyle vedalaştıktan sonra yardım filosuna katılmak üzere yola koyuldu.