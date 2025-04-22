Bursa Narkotik Ekibi Bilgilendirme Yaptı

BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bursa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri düzenliyor. Ekipler, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri 30 ayrı etkinlik ile toplamda 9 bin 153 vatandaşı bu konuda bilgilendiriyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Yapılan çalışmaların ilerleyen zamanlarda da devam edeceği öğreniliyor. Bu tür etkinliklerin, toplumda narkotik suçlarla mücadele konusundaki farkındalığı artırmayı hedeflediği belirtiliyor.