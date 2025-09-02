Haberler

Bursa Narkotik Ekipleri Eğitim Veriyor

EĞİTİM VE FARKINDALIK FAALİYETLERİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele için eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına devam ediyor. 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplam 34 etkinlikle 5 bin 246 vatandaşa ulaşıldı.

UYUŞTURUCULUKLA MÜCADELEDE BAŞARI HEDEFİ

Etkinliklerde vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitimler verilerek farkındalığın arttırılması hedeflendi. Yetkililer, bu tür faaliyetlerin kentin genelinde sürdürüleceğini duyurdu.

