Bursa Nilüfer’de Aile Kitaplığı Açıldı

NİLÜFER’DE AİLE KİTAPLIĞI HİZMETE GİRDİ

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Aile Yılı çerçevesinde “aile kitaplığı” hizmete sunuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bursa İl Halk Kütüphanesi ile Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezinin iş birliğiyle kurulan “aile kitaplığı”nın açılışı gerçekleştirildi.

AÇILIŞA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Açılış törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hayri Aydınlı, Bursa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Utar ile Aile ve Toplum Birimi’nden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Recep Büyükkayıkçı ve Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ali Bayram dahil oldu.

M. Batshuayi, Almanya’da Başarılı Olmadı

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Süper Lig'den Bundesliga'ya geçiş yaptı fakat başarılı olamadı. Şimdi Frankfurt'tan ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
U10 Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

U10 Mini Minikler Turnuvası, Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda başarıyla tamamlandı. Minik sporcular, sergiledikleri centilmenlikle büyük takdir topladı.

