Bursa Nilüfer’de Öldürme Davası Başladı

BURSADA DEVAM EDEN YARGILAMA

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, geçtiğimiz yıl eylül ayında eşini telefonla rahatsız ettiğini iddia ettiği bir kişiyi tüfekle öldüren sanığın yargı süreci başlamış durumda. Duruşma, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti ve burada, tutuklu sanık Ramazan Z. ile birlikte, hayatını kaybeden Esat Çelik’in eşi Ruhiye Çelik ve taraf avukatları yer aldı.

Olayla ilgili savunmasını yapan sanık Ramazan Z., maktulün eşini rahatsız ettiğini 4-5 yıl önce fark ettiğini belirtti ve eşini telefonla aradığını gördüğünü aktardı. Esat Çelik’in durmaksızın kendilerini taciz ettiğini savunan Ramazan Z., bir gün maktulün oğlunun telefonuna eşinin fotoğraflarını gönderdiğini ifade ederek şikayette bulunduklarını söyledi. Olay günü bahçeye çıktığında Çelik’in kendisine küfür ettiğini söyleyen Ramazan Z., “Aileme küfür edince döndüm. Eliyle tehdidi gösterince tüfeği çıkardım ateş ettim. Bizim orada herkeste tüfek var. Domuz, çakal çıkıyor, korkutmak için atıyorsun. Ben öldürmek amacıyla atmadım.” dedi.

Mahkeme başkanının eşinin hattının maktulün adına kayıtlı olduğunu ve aralarında çok sayıda telefon görüşmesi olduğunu ifade etmesi üzerine Ramazan Z., “Bunlardan bilgim yok. Oğlumun telefonuna eşimin fotoğrafı gelince sordum, ‘Zorla oldu, beni kandırdı’ dedi. Daha önce Çelik’e, ‘Karımla ilişkin varsa söyle’ dedim. Olay günü ayağa kalkınca mermi ona geldi. Beni tahrik etti, artık bıkmıştım.” şeklinde savunma yaptı.

Maktulün eşi Ruhiye Çelik, eşinin ilişkisinin ifşa olduğunu ancak eşinin bunun sürekli yalanladığını söyleyerek, “Eşim haklı değildi ama bu sonu hak etmedi.” şeklinde ifade verdi. Sanığın tanığı olan eşi Nazlı Z., Esat Çelik’in kendisini uzun süre rahatsız ettiğini ve karşısına çıkarak sözler sarf ettiğini öne sürdü. Nazlı Z., tehdit nedeniyle maktulle telefonda görüştüğünü ifade ederek, “Ben bununla başa çıkamıyordum artık. Servisten indiğim yerde bekliyordu, silah gösterip oğlumu kocamı öldüreceğini söylüyordu. Ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteydim.” dedi.

Olaydan önce maktulün uygunsuz fotoğraflarını göndererek kendisini rezil edeceği yönünde tehditte bulunduğunu belirten Nazlı Z., mahkeme dosyasındaki 13 saatlik görüşmeyi, oğlu ve eşine zarar gelmemesi için yaptığını da açıkladı. Cumhuriyet savcısı, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanarak “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

ÖNCEKİ OLAYLAR VE SONUÇ

Geçen yıl eylül ayında Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Orhaniye Mahallesi’nde, aralarında dan tartışma çıkan Ramazan Z. ve Esat Çelik arasında çatışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi ile Ramazan Z., yanında bulunan tüfekle Çelik’e ateş etti ve onu yaraladı. Esat Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Ramazan Z., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.