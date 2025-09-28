Bursa Nilüfer’de Trafikte Tartışma Büyüdü

OLAYIN BAŞLANGICI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşanan bir trafik tartışması, ilginç ve tehlikeli anların kameralara yansımasına neden oldu. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan gerginlik kısa süre içinde alevlendi. Olay, yoğun trafikte ilerleyen otomobilin motosiklete yol vermemesiyle patlak verdi.

TARTIŞMANIN CASUSLUĞU

Tartışmanın ardından motosikletli, otomobilin yanına gelerek sürücü ile sözlü bir tartışmaya girdi. Ancak otomobil sürücüsü araçtan inmeyi reddedince sinirlenen motorcu, camdan içeriye girmeye çalıştı. Bu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntülerde motorcunun otomobilin camına yaslanarak bağırdığı ve içeri uzanarak sürücüye müdahale etmeye çalıştığı gözüküyor.

POLİS MÜDAHALESİ

Olay yerine hızlı şekilde polis ekipleri sevk edildi. Taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü ve olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrasında vatandaşlar duruma sert tepkiler gösterdi. Birçok kullanıcı, “Araçtan inmek suçsa, motorcu da motorundan inmesin” şeklinde yorum yaparak tepkilerini dile getirdi. Tartışmanın her iki taraf için de tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken kullanıcılar, trafikte sağduyunun önemine vurgu yaptı. Uzmanlar ise trafikteki öfke patlamalarının ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek sürücüleri sakin kalmaları konusunda uyarıyor.