Bursa’nın 2030 Vizyonu ve Yeni Projeler

BURSA İŞ DÜNYASI BÜYÜK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYOR

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının ortak aklıyla sanayi ve ticaret alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, “2030 vizyonumuz doğrultusunda yeni hedeflerimize 57 bin üyemizden aldığımız destek ve güçle hep birlikte ulaşacağız.” şeklinde konuştu. BTSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Bursa Business School’da meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Burkay, burada yaptığı konuşmada, küresel ticaretteki değişim sürecinin başladığına dikkat çekerek, “Dünyadaki değişim, 19. yüzyıldaki sanayi devrimi gibi önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Bugün ekonomi ve sanayi alanında bağımsızlık, her zamankinden daha önemli.” dedi.

BURSA, TÜRKİYE’NİN DÖNÜŞÜCÜ GÜCÜ OLDU

İbrahim Burkay, Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayi, uzay ve havacılık gibi birçok alanda büyük hamleler gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu hamleler gerçekleştirilirken Türkiye’nin dönüştürücü ve en büyük itici gücü de Bursa’mız oldu. Bursa, Türkiye’nin ekonomik yapısında her zaman ilk beşte yer aldı ve büyük bir üretim merkezi olarak öne çıktı. Hem tarihi mirası hem de modern girişimcilik anlayışıyla Bursa, Türkiye’nin ekonomik dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor.” ifadesini kullandı.

STRATEJİK PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ

2013 yılında 16 stratejik projeyle yola çıktıklarını belirten Burkay, “Bugün makro düzeyde 60’ın üzerinde projeye imza attık. Bursa iş dünyasının vizyonu ve ortak aklıyla hayal gibi görünen projeleri gerçeğe dönüştürüyoruz.” dedi. TEKNOSAB, GUHEM, BUTEKOM, Model Fabrika gibi projelerle, yalnızca şehre değil, Türkiye’nin ekonomik dönüşümüne de yön verdiklerini vurgulayan Burkay, “Bundan 12 yıl önce birçok kişi için hayal gibi görünen projeleri tek tek hayata geçirdik.” diye konuştu.

BURSA BUSINESS SCHOOL, ÖNEMLİ BİR EĞİTİM MERKEZİ

Burkay, “Bursa Business School, Cumhuriyet tarihimizin en önemli projelerinden biri. BTSO olarak Türkiye’nin en büyük renovasyonlarından birini gerçekleştirdik. Bursa Business School’da ulusal ve uluslararası nitelikte 20’den fazla zirve düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Bu zirvelerle Bursa’nın, Türkiye’nin Davos’u olma yolunda önemli bir adım attığını belirtti.

DAHA YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİM GEREKİYOR

Küresel ekonomide yeni bir sermaye yapısının şekillenmeye başladığını vurgulayan Başkan Burkay, sanayileşmenin yanında bilişim ve yapay zekanın birleşimini önemsediklerini belirtti. “Yüksek teknolojiyle üretim yapacaksınız ama fasonculuktan kurtulamazsanız bu mümkün değil.” diyen Burkay, dijital dünyayla endüstrinin birleşmesinin önemine dikkat çekti.

YENİ YÖNETİM MODELLERİ GEREKEN BİR KONUDUR

Kent ekonomisinin dönüşümü için doğru iş modellerinin gerekliliğine vurgu yapan Burkay, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, tüm komitelerimizle bu yeni yönetişim modellerini hayata geçirmek için çalışıyoruz.” dedi. BTSO’nun öncülüğünde hayata geçirilen projelerle, Bursa’nın sanayi ve ticaret altyapısının güçlendirileceğini ifade eden Burkay, “Bursa’mızı yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli üretim, ticaret ve inovasyon merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

BURSALILAR YENİ PROJELER İLE GÜÇLENİYOR

BTSO Meclis Üyesi Erol Dağlıoğlu, küresel ekonomide teknoloji odaklı değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığını belirtti. Dağlıoğlu, “Dünya bu kadar hızlı değişirken, BTSO’nun vizyonuna göre planlamalar yapmalıyız.” dedi. BTSO Meclis Üyesi Osman Akın, dernek içinde yürütülen dijital dönüşüm projelerine vurgu yaparak, İbrahim Burkay liderliğinde birbirinden önemli projelere imza atıldığını dile getirdi.

İHRACATIN ARTIRILMASI hedefine YATIRIMLAR ÖNEMLİDİR

Ticaretin globalleşmesiyle, özellikle KOBİ’lerin ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik projelere ihtiyaç olduğunu belirten BTSO Meclis Üyesi Emre Yıldız, “Dünya değişirken Bursa’nın yeni bir meydan okumaya ihtiyacı var.” dedi. BTSO Meclis Üyesi İlker Duran, ihracat odaklı çalışmalara dikkat çekerek, BTSO’nun başarılarından bahsetti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜM GÜÇLENİYOR

BTSO Meclis Üyesi Rengin Eren, otomotiv sektörünün dönüşüm sürecinde BTSO’nun katkısının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, tüm projelerin başarılı bir şekilde tamamlanacağına inandığını ifade etti.

Bursa iş dünyası, başkanlığında çeşitli projelerle daha güçlü bir gelecek hedefliyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi ile Bursa, ülke ekonomisinde önemli bir konumda kalmaya devam edecektir.