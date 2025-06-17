Bursa’nın Derbent’inden Uluslararası Başarı

BAŞARI ÖYKÜSÜ ULUSLARARASI ARENADA YERİNİ ALDI

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Derbent Köyü’nden çıkan başarı öyküsü, uluslararası düzeyde dikkat çekiyor. Genç girişimci Balca Alper Picht’ın kurucu olduğu “House of Hunny” markası, 2025 Londra Uluslararası Bal Yarışması’nda iki dalda altın madalya kazandı. Derbent köyünde tamamen doğayla uyum içinde, sınırlı miktarda üretilen bal; hem içeriği hem de sunumuyla ön plana çıkıyor. House of Hunny, geleneksel arıcılığı modern estetikle harmanlayarak, Anadolu’nun zengin bal üretim kültürünü dünyaya tanıtıyor.

MEŞE BALINDAN YÜKSEK DERECE

Picht’ın ailesine ait çiftlikte üretilen 2024 yılı meşe balı, yarışmada hem Tat ve Kalite hem de Tasarım ve Ambalaj kategorilerinde en yüksek derecelere ulaştı. Uluslararası jüriyi etkilemeyi başaran House of Hunny, sadece bir gıda markası olmanın ötesinde; doğaya saygılı üretimi, kadın emeğini ve sürdürülebilirliği simgeliyor.

BAŞARI TOPRAĞIN, ARILARIN VE KADINLARIN

Altın madalyalı balın arkasındaki isim Balca Alper Picht, yaptığı açıklamada, “Bu başarı yalnızca benim değil, toprağın, arıların ve bu topraklarda üreten kadınların başarısıdır. Derbent’ten Londra’ya uzanan bu yolculukta, doğallığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük” diyerek, bu başarının önemini vurguladı.