“Bursa’nın Ekonomik Potansiyeline Yenilikçi Destek”

AKBANK’IN BÜYÜME DESTEK PROGRAMI

Akbank, her büyüklükteki işletmenin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama amacıyla başlattığı ‘Birlikte Geleceğe Buluşmaları’ etkinlik serisinin dördüncüsünü Bursa’da düzenledi.

BURSALI FİRMALARIN POTANSİYELİ

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Bursa’nın eşsiz ekonomik potansiyelini hep birlikte daha da ileriye taşımak istiyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için buradayız. Firmalarımızı yeşil ve dijital dönüşüm özelinde geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle desteklemeye devam edeceğiz” diye belirtti.