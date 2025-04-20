Bursa’nın Fethi Şenliği’nde Düğün Yapıldı

BURSA’NIN FETHİ ETKİNLİKLERİNE KATILIM YOĞUN OLDU

Bursa’nın fethinin 699’uncu yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 20’ncisi düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde bir köy düğünü etkinliği yapıldı. Programın başlangıcında önce Soğukpınar Mahallesi’nde gelin alma töreni gerçekleştirildi. Mahalle Meydanı’nı dolduran kalabalık, davul ve zurna eşliğinde geleneksel oyunlarını oynayıp gelinin gelmesini bekledi.

ECDADI ANMAK VE GELECEK NESİLLERE AKTARMAK GEREKEN BİR KONU

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Soğukpınar Mahalle Meydanı’nda yaptığı açıklamada, gelecek yıl Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı olacağını ifade etti. Fetih şenliklerinin uluslararası boyuta taşınması arzusunu dile getiren Aydın, “Burayı bize yurt, vatan yapan ecdadı, ataları hak ettiği şekilde anarak, Şükrü Nail Paşa’dan, Saadettin Efe’den ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten de bahsederek bu geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz.” dedi. Aydın, köylerin giderek boşaldığına dikkat çekerek yeni nesil gençlerin köy düğünlerine tanık olamadığını belirtip, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

DÜĞÜN KOORDİNASYONU VE TEMSİLİ NİKAH

Düğün etkinliğine katılan Aydın, mahalle muhtarlarıyla birlikte gelin evine girdi. Kapının açılması ve dua edilmesinin ardından Aydın, ata bindirdiği gelini Çaybaşı Mahallesi’ne uğurladı. Düğün konvoyu Çaybaşı Mahalle Meydanı’na ulaştığında, burada Aydın, temsili nikah kıydı. Nikah töreninin ardından meydandaki mahalleliler, oyun havalarına eşlik ederek coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.