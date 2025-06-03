Bursa’nın İnegöl ilçesinde Asel Y. tehditte bulundu. Hakan M. ile tartıştı, silahlı saldırı gerçekleşti. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, polis yakalıyor. Asel Y., şüpheliden kaçamadığını belirtti. “Can güvenliğim yok,” dedi. Çocukları da tehdit altında

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, eski nişanlısının silahlı saldırısına maruz kalan bir kadın, “Can güvenliğim hiçbir şekilde yok. Çocuklarımın, kardeşimin, annemin, ailemin hiçbir şekilde can güvenliği yok” diyerek durumu endişe ile aktardı. Olay, önceki gün saat 12.30 sularında Cuma Mahallesi’ndeki İshakpaşa İlkokulu önünde yaşandı. Hakan M. ve Asel Y. sokakta karşılaştığında, aralarında bir tartışma başladı. Tartışmanın yoğunlaşması ile birlikte Hakan M., Asel Y.’ye tabancayla ateş açtı. Merminin sağ bacağına isabet etmesinin ardından Asel Y. yerde kanlar içinde kalırken, Hakan M. olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı kadın, olay yerine ulaşan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının tedavisi devam ediyor ve polis ekipleri şüpheliyi yakalama çalışmalarına sürdürmekte.

ÜÇ YIL SÜREN KORKU

Asel Y., Hakan M. ile tanıştığı andan itibaren yaşadığı zor süreçleri de anlattı. “Üç sene önce tanıştığım Hakan M. ile kısa süre içinde yalanlarından ve eve getirdiği kirli işlerden dolayı rahatsızlık duydum. Sürekli ondan ayrılmak istedim. Ancak bu etkileyici özelliklerini sonradan öğrenebildim” diyerek, bu zor bağın son bulması için yaptığı mücadeleleri sıraladı. 3 Ekim 2024 tarihinde bir kez daha Hakan M.’den ayrılma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Asel Y., “Hakan, ailemin kapısına geldi ve bana ateş etti. Fakat elimde bir delil olmadığı için bunu ispatlayamadım” şeklinde konuştu. Asel Y., Hakan M.’nin kendisine hakaret ettiğini ve ardından kendisini ağır tahrik edildiği gerekçesiyle mağdur göstermeye çalıştığını belirtti.

KORKU DOLU ANLAR

Asel Y., bu olayların ardından Hakan M.’nin cezaevinde yattığını ve çıktıktan sonra da peşini bırakmadığını ifade etti. “Başıma bir şey geleceğini biliyordum. Bu nedenle birkaç kez affetmek zorunda kaldım çünkü bana zarar vereceğini açıkça söylüyordu” dedi. Olay anında yaşadığı korkusu ise, “Çocuklarım için okul müdüründen izin almaya gittiğim sırada Hakan ile yeniden karşılaştım. ‘Anne, Hakan burada. Birazdan bana kurşun sıkacak, hissediyorum’ dedim” şeklinde aktardı. Asel Y., karşılaştıklarında Hakan’ın kendisine çay içmeyi teklif ettiğini ama gitmek istemediğini vurguladı.

SÜREKLİ TEHDİT

Saldırının ardından, Asel Y. durumu hakkında, “Bu şahıstan hiçbir şekilde kurtulamıyorum. Bir kurşun daha yemek istemiyorum. Şu anda kemiğim parçalanmamış olsa da yürüyemiyorum. Lütfen bana yardım edin” ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapıldığını ve “Yarım bıraktım, işimi tamamlayacağım” mesajları verildiğine de dikkat çekti. “Can güvenliğim yok” diyen Asel Y., koruma talep ettiğini ve bunun çok önemli bir konu olduğunu belirtti. “Ben buradan gitsem aileme zarar vermeye çalışacak” diyerek endişelerini dile getirdi.