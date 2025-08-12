Haberler

Bursa’nın İnegöl İlçesinde Kaza Meydana Geldi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir kamyon ile çarpışan otomobil takla atarak kazaya yol açtı. Saat 17.30 sıralarında İnegöl ile Kütahya’nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki Tahtaköprü Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, 1 çocuk da dahil olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İnegöl’den Domaniç istikametine seyreden Cemil A. (47) yönetimindeki 34 HT 5026 plakalı su yüklü kamyon, Tahtaköprü Mahallesi’nden yola çıkan Gülsün U. (29) idaresindeki 16 FE 163 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönerek takla attı. Yaralananlar arasında otomobil sürücüsü Gülsün U. ve yolcular Yasemin E. (29), 3 yaşındaki Semih Tuna E., Reyhan U. (20) ve Halime Ö. (56) yer aldı. Yaralılar, kaza sonrası olay yerine intikal eden ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ağlayan küçük çocuğa sağlık ekipleri, eldivenle yapılan balonla oyaladı. Bölgedeki vatandaşlar, mahalle girişindeki çalılık alanın sürücüleri yola çıkmakta zorladığını belirterek, kazanın bu nedenle gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti ve gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti. Jandarma ekipleri kazanın sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

