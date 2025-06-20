Bursa’nın Nilüfer İlçesinde Tarım Mücadelesi

ÜRETİM MÜCADELESİ HIZLANIYOR

Bursa’nın hızla büyüyen ilçesi Nilüfer, modern yaşamın ve şehirleşmenin sembolü olan milyon dolarlık gökdelenler, rezidanslar ve markalı kafelerle çevrili olmasına rağmen, hala buğday üretiminin yapıldığı bir tarla ile karşı karşıya. Yaklaşık 5 dönümlük buğday tarlası, bu toprak ile kurulan bağın yanı sıra tarımın geleceği için verilen sessiz bir mücadelenin de temsilcisi konumunda. 23 Nisan Mahallesi, lüks gökdelenlerin arasında yer alan bu tarla ile Bursa’nın en gözde yerleşim alanlarından biri haline gelmiş durumda. Üreticiler, 5 dönüm araziden yaklaşık 3 ton buğday elde etmeyi planlıyor ve buğdayın kilosunu 13 liradan satarak toplamda 39 bin lira gelir sağlama hedefinde.

BURSADA YOĞUN GÖÇ BAŞLIYOR

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, Bursa’nın yoğun göç alan bir şehir olduğunu belirtiyor. Hızlı sanayileşme ve iş imkanlarının göçü artırıcı etkenler olduğunu ifade ederek, sanayileşme ve konut baskısının özellikle Nilüfer’de en fazla görüldüğüne dikkat çekiyor. Çakmak, “Nilüfer’in en gözde yerlerinden birindeyiz. Burada gökdelenler ve lüks konutlar arasında kalan 5 dönüm alanda buğday üretmeye çalışan bir çiftçinin çabasına şahit oluyoruz. Arazi fiyatları çok yüksek. İstese bu araziden daha fazla para kazanabilir,” diyor.

PANDEMİ TARIMIN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ

Pandeminin tarımın önemini gözler önüne serdiğini belirten Çakmak, “Hepimiz yaşayarak gördük. Ukrayna’dan gelecek ayçiçeği yağı gemilerini, tahıl gemilerinin yolunu gözledik. Pandemi geçti hepsini unuttuk. Tarım alanlarını ve çiftçimizi yok saymaya başladık. İmarlı ve kaçak yapılarla tarım arazilerimiz yok oluyor. Bunu en çok Nilüfer’de görüyoruz. Son 17 yılda Bursa’da toplam tarım alanlarının yüzde 12’sini, yani 51 bin hektarı kaybettik. Bu yaklaşık 72 bin futbol sahasına denk geliyor,” ifadelerini kullanıyor.

TARIM ALANLARI KAYBOLUYOR

Son bir yıl içinde ise tarım dışına çıkarılan 3 bin 300 hektara denk gelen, 4 bin 620 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın imara, sanayileşmeye ve konut inşaatlarına açıldığını vurgulayan Çakmak, “Nilüfer’in büyük kısmı ovada yer alıyor. Tarım yapılan alanlarda konutlar inşa ediliyor. Bu durum, yerel yönetimlerin de seyirci kaldığı bir talan,” şeklinde konuştu. Çakmak, kırsalda ortalama çiftçi yaşının 59 olduğunu ve bu nesil gittiğinde tarım yapacak kimse kalmayacağını belirtiyor. Genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi gerektiğini ekliyor. “1982 yılında Bursa’ya geldiğimdeki şeftali bahçelerinin üzerine şimdi AVM’ler ve lüks konutlar yapıldı. Planlı OSB’lerle, kaçak sanayi yapılarıyla tarım alanlarımız sürekli azalıyor. Bu durumu durdurmalıyız. Nilüfer’de hala imara açılan yerlerin önemli kısmı tarım alanı. Hükümet ve yerel yönetimler, çiftçiye gereken değeri vermeli,” diyerek sözlerini tamamlıyor.