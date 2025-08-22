Bursa’nın Nilüfer İlçesinde Yangın Çıktı

FABRİKADA YANGIN ÇIKTI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yıkımı süren bir fabrikada yangın meydana geldi. Şaloma ile demir kesimi esnasında kıvılcımların sandviç panellere sıçraması ile başlayan alevler hızla yayılarak paniğe neden oldu. Olay, merkez Nilüfer ilçesindeki Çalı Sanayi Bölgesi’nde gelişti. Edinilen bilgilere göre, fabrika çatısındaki demir çatıların söküm işlemi sırasında ustaların şaloma ile yaptığı kesim esnasında çıkan kıvılcımlar, alttaki sandviç panelleri tutuşturdu ve alevler hızla yayılarak ortalığı dumanla kapladı.

PANİK VE MÜDAHALE

Yıkım alanında çalışan işçiler, gelişen durumu anlamakta zorluk çekti. Çevrede büyük bir panik yaşanırken, olayın ardından çok sayıda itfaiye ekibi ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Uzun süren soğutma çalışmalarının ardından yangının tamamen söndürüldüğü bilgisi verildi. Panik dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmaması, teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.