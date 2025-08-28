Bursa’nın Orman Yangını Devam Ediyor

YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, helikopterlerin havadan müdahale etmesiyle birlikte, tankerler ve itfaiye araçlarıyla karadan da büyük bir gayretle sürdürülüyor. Yangının başladığı Fethiye Mahallesi’ndeki ormanlık alandan yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor.

KÖYLÜLER DE DESTEK VERİYOR

İhbarın ardından bölgeye gelen helikopterler, yangına havadan müdahalede bulunurken, karadan da ekipler tankerler ve itfaiye araçlarıyla alevlere karşı savaşını sürdürüyor. Yangınla mücadele eden ekipler, çevre halkından da destek görüyor ve köylüler de bu zorlu mücadeleye katılıyor.