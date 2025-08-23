Bursa’nın Sesi Mehmet Çevik, Döndü

MEKANINA DÖNÜŞÜNDE BÜYÜK COŞKU

Bursa’nın tanınmış sesi Mehmet Çevik, tam 20 yıl aradan sonra ilk kez sahne aldığı mekana geri döndü. Mekan kalabalık bir izleyici kitlesiyle dolarken, hayranları ünlü sanatçıyı büyük bir coşkuyla karşıladı. Çevik sahneye adım attığında, büyük bir alkış tufanı yükseldi. Konserde, hem yeni şarkılarını hem de dillerden düşmeyen klasik eserlerini seslendirdi.

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Konserin en dikkat çeken anı ise, Mehmet Çevik’in seyircilerin arasına girerek gerçekleştirdiği danslar oldu. Ünlü sanatçı, performansıyla izleyiciyi adeta büyüledi. Kuliste yaptığı açıklamalarda, “Doğduğum, büyüdüğüm yere 20 yıl sonra tekrar geldim. Burada sahne almak benim için çok anlamlı. İçerisi hınca hınç dolu. Sevenlerim beni yalnız bırakmadı. Bu gece benim için de, dinleyicilerim için de unutulmaz olacak” diye belirtti.

Dakikalarca süren alkışlarla karşılanan Mehmet Çevik, sahne performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı.