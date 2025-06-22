Bursa’nın Yangınında Alevler Söndürüldü

YANGININ NEDENİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde başlayan yangın, anızların alev almasıyla ortaya çıktı. 30 dönümlük alandaki buğday ve ormanlık alan yangın sonucu tamamen küle döndü. Yangın, Orhaniye Mahallesi’nde bulunan buğday tarlalarının yer aldığı bölgede meydana geldi.

EkipLERİN MÜDAHALESİ

Yangın, kısa süre içinde buğday tarlalarına sıçradı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbardan sonra, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir İtfaiye Dairesi ekipleri hızla harekete geçti. 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri ve 5 ilk müdahale aracıyla birlikte toplamda 34 personel, havadan ve karadan müdahaleleriyle alevleri söndürmeyi başardı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sonrası alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çabaları, yangının yeniden alevlenmesini önlemeyi amaçlıyor. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, bölgedeki zarar tespit çalışmaları da planlanıyor.