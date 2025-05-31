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Bursa’nın Yenişehir İlçesi, Yatırımcıların Gözdesi

DEPREM SONRASI YATIRIMCI TALEBİ

Türkiye’de son yıllarda meydana gelen depremler sonrasında vatandaşlar, daha sakin ve ulaşım imkanlarına yakın bölgeleri tercih ediyor. Bu durum, özellikle yeşil alanlar ile çiftlik evlerinin halk arasında popülaritesini artırıyor. Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’nın Yenişehir ilçesi ise havaalanı, hızlı tren ağı ve tarihi tarımıyla İstanbul ve Ankara arasında stratejik bir konumda yer almasıyla, yatırımcıların gözdesi haline geliyor.

YATIRIMCILARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Gayrimenkul yatırım uzmanı Koray Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toprak ve gayrimenkul özellikle deprem sonrası bölgemizde en çok tercih edilen yerler arasında oluyor, bu da yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Deprem sonrası hobi evleri, çelik yapı evler, daireler ve çiftlik evleri gibi tarım arazilerinde hareketlilik yaşanıyor. Piyasalarda dalgalanmalar olsa da gayrimenkul, yatırımcının göz bebeği olarak ilk sıralardaki yerini koruyor.” ifadelerini kullandı. Aydın, “Yenişehir, konumu, tarihi tarımı ve ulaşımı ile bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren bir ilçemiz. Bu yüzden de yerli ve yabancı yatırımcıların güvenle tercih edebileceği bir bölge.” dedi.

PROJE DESTEKLERİ

Aydın, ayrıca, “İnsanlara sadece arsa satmıyoruz. Onların hayallerini gerçeğe dönüştüren projelerin tamamında yanlarında yer alıyoruz. Özellikle en çok hobi ve bağ evleri gibi tek katlı mülkler, en çok aranan yatırım türleri arasında yer alıyor.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

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