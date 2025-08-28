Bursa’nın Yenişehir Orman Yangını Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ormanlık bir alanda başlayan yangın, kontrol altına alındı. Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi’nde ortaya çıkan orman yangını, çevresindeki Marmaracık ve Seymen mahallelerine de tehdit oluşturuyordu. Ekipler, çiftlikteki hayvanları kurtarırken, yangına hem havadan hem de karadan müdahale yaparak yangının enerjisini düşürdü.

GÜÇLÜ MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Yangına toplamda 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araçla müdahale edildi. Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının başladığı belirtildi. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün, ilimiz Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde saat 13.45’te ihbarı alınan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve diğer destek ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştır” denildi.