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Bursa Oda Orkestrası Konseri Gerçekleşti

BURSA ORKESTRASINDAN ÖZEL KONSER

Bursa Oda Orkestrası, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” için özel bir konser düzenliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Bursa’da Zaman Sanat Zamanı” etkinlikleri kapsamında, bu konser Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konseri, başarılı şef Elif Ceyda Sert yönetiyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olan bu konser, genç yeteneklere de fırsat tanıyor. Yapılan seçmelere katılan genç müzisyenler Cemre Ada Özkaya, Arda Çaşka, Aslı Günay, Nil Ünan ve Raha Farmani, Bursa Oda Orkestrası ile birlikte sahnede yer aldı. Orkestra, dinleyicilere klasik müziğin gözde eserlerini sunarak keyifli bir deneyim yaşatıyor.

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